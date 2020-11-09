Алиев заявил о взятии под контроль Баку еще ряда территорий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Баку еще ряда территорий в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, азербайджанские вооруженные силы «освободили» села Гобу Дилагагарда, Ял Пырахмедли, Йухары Яглывенд, Дилагарда, Сейид Махмудлу, Алескерли Физулинского района (арм. — Варанда), Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района (арм. — Иванян).

Кроме того, взяты под контроль азербайджанской армии села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района (арм. — Джракан), Гусейналылар, Сойюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского района. А также села Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского и села Кечикли, Ордекли Зангиланского районов (арм. — Ковсакан).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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