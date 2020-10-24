В США рассказали о главном оружии НАТО против России
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 производства США является единственным самолетом, который сможет дать отпор России в случае возможного конфликта в Европе. Об этом говорится в докладе стратегического аналитического центра RAND, передает Defense News.
Отмечается, что в случае противостояния американские истребители смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта».
То есть страны Североатлантического альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны модернизировать свой воздушный флот, чтобы в дальнейшем проводить совместные операции с участием американского истребителя, считают в организации.
F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо Соединенных Штатов, стоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве).
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