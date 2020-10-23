Минобороны Армении оценило слова Путина о погибших в Карабахе

Президент России Владимир Путин поделился обобщенными данным о числе погибших в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе, отметил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Однозначно противник — вооруженные силы Азербайджана и различные группировки боевиков — имеют в несколько раз больше жертв, чем у нас», – подчеркнул Ованнисян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общее число погибших в Карабахе приближается к пяти тысячам человек. По его словам, и Армения, и Азербайджан потеряли более двух тысяч человек.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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