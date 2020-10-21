Азербайджан сообщает о ликвидации офицеров ВС Армении
Армия Азербайджана захватила позиции вооруженных сил Армении, уничтожены армянские офицеры, сообщает азербайджанское министерство обороны.
«Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом <...> Среди уничтоженных находится также заместитель командира полка Ваан Саркисян», – указано в сообщении.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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