Азербайджан обвинил Армению в нарушении гуманитарного перемирия

Азербайджан обвинил Армению в артиллерийском обстреле азербайджанских позиций в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

«Ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобожденные села на реке Араз», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, Азербайджан принял «адекватные меры реагирования».

Отмечается, что среди военнослужащих потерь нет.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

Накануне Армения и Азербайджан договорились об очередном гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, оно должно было начаться в полночь 18 октября (17 октября, 23.00 мск).

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