Армения готова предоставить гуманитарный коридор для вывода войск Азербайджана

Армия непризнанноого Нагорного Карабаа готова предоставить гуманитарный коридор для вывода войск Азербайджана, заявил в субботу пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Об этом пишет «Интерфакс».

«Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армия обороны Арцаха готова предоставить гуманитарный коридор для находящихся в окружении азербайджанских войск», — сказал Погосян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу в 00.00 по местному времени 18 октября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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