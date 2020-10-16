Украина и Турция подписали военное соглашение

Между Турцией и Украиной в пятницу, 16 октября, было подписано рамочное военное соглашение. Документ был подписан по итогам встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа.

Как рассказали/b> в пресс-службе офиса украинского лидера, рамочное военное соглашение было подписано между правительствами двух стран.

Сообщается, что подписи под документом поставили министр обороны Украины Андрей Таран и глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

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