Пентагон намерен снабдить военных гиперзвуковым оружием к 2023

Американские сухопутные силы будут оснащены гиперзвуковым оружием в течение трех лет, сообщил министр обороны США Марк Эспер. Его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

«В марте армия и флот [США] достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году», – рассказал Эспер.

По его словам, гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов в вопросе вооружений.

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