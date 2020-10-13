Власти Нагорного Карабаха обвиняют Азербайджан в нарушении режима перемирия

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян обвинил Азербайджан «в грубом нарушении режима перемирия» в зоне конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, азербайджанские силы с раннего утра 13 октября вновь начали широкомасштабные военные действия по всей протяженности линии соприкосновения.

«Из артиллерийских средств обстреливаются также мирные населенные пункты», — подчеркнул Погосян.

Он также заявил, что на стороне Азербайджана воюют несколько тысяч террористов-наемников.

Баку, в свою очередь, заявляло, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим перемирия.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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