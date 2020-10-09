В Минобороны Армении оценили трехстороннюю встречу в Москве по Карабаху

Встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана не повлияла на боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя армянского Минобороны Ацруна Ованнисяна.

«Сегодня я был в «Арцахе» (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — «Газета.Ru»), никаких изменений на фронте нет», — сказал Ованнисян.

По его словам, во время проведения переговоров боевые действия «продолжались все также по всем фронтам».

9 октября в Москве проходит встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Министры обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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