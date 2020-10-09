Комитет защиты журналистов требует обеспечить безопасность репортеров в Карабахе

Международный Комитет защиты журналистов потребовал от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов, работающих в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять репортерскую деятельность», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 8 октября ВС Азербайджана два раза обстреляли собор Казанчецоц в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян надеется на признание Францией независимости Нагорного Карабаха

— Путин призвал остановить боевые действия в Карабахе

— МИД Армении заявил о преднамеренности обстрела российских журналистов