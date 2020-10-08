Трамп хочет вывести войска США из Афганистана до Рождества

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американские войска из Афганистана до 25 декабря. Об этом написал на своей странице в Twitter.

«Небольшое число наших храбрых мужчин и женщин, служащих в Афганистане, должны быть дома до Рождества», — отметил глава государства.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

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