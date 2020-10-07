Песков заявил, что РФ не ведет работу над химоружием

Россия не проводит никаких работ по разработке или доработке химического оружия, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы применении в отношении оппозиционера Алексея Навального вещества «Новичок». Его слова передает корреспондент «Газеты.ru».

По словам Пескова, эти работы не могут проводиться, так как Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия.

Россия выполнила все свои обязательства по данной конвенции, «поэтому об этом не может идти и речи», заключил представитель Кремля.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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