Азербайджан обвиняет Армению в обстреле территории вблизи Баку

Полина Рутковская

Вооруженные силы Армении выпустили ракеты по азербайджанским районам Хызы и Абшерон, расположенным вблизи Баку. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

По данным азербайджанской стороны, Армения выпустила две ракеты средней данности по районам Хызы и Абшерон.

Административный центр Хызынского района расположен в 100,6 км от азербайджанской столицы, Абшеронский район – в 5-6 км.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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