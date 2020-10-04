МО Армении опровергло заявление Баку о взятии Джебраила

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Баку о взятии города Джебраила (Мехакаван) на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия освободила Джебраил.

«Данное заявление является дезинформацией и не соответствует действительности», — утверждает Ованнисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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