Российский журналист попал под обстрел в Карабахе

Корреспондент «Известий» Денис Кулага попал под обстрел в Степанакерте — столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что журналист остался цел. По его словам, одной из целей ударов по городу была электростанция.

Ранее сообщалось, что в центре Степанакерта произошла серия мощных взрывов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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