В Степанакерте снова включили сирену воздушной тревоги

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики включили сирену воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на корреспондента.

«Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов от артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минувшая ночь в городе прошла без происшествий.

Как сообщалось, Степанакерт, столица непризнанного Нагорного Карабаха, остался без света после бомбардировки азербайджанскими военными.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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