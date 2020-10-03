Армия Карабаха сбила военный вертолет Азербайджана

Минобороны Армении заявило о сбитом карабахской армией военном вертолете Азербайджана. Об этом в своем Facebook

написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Она добавила, что вертолет был ликвидирован в южном направлении фронта.

По ее словам, силы ПВО непризнанного Нагорного Карабаха сбили вертолет в 15.50 по местному времени (14.50 мск).

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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