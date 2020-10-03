В НКР сообщили об очередном обстреле Степанакерта

В МИД Нагорного Карабаха сообщили, что азербайджанские ВС продолжают обстреливать Степанакерт, появились новые раненые, передает РИА «Новости».

«ВС Азербайджана начали обстрел Степанакерта. Обстрел все еще продолжается. Есть раненые. Один из снарядов взорвался недалеко от центра города, всего пока было слышно два взрыва», — сообщили в министерстве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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