Макрон заявил о переброске свыше 300 боевиков из Сирии в зону боев в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в непризнанный Нагорный Карабахе были переброшены сирийские исламисты. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в зону боевых действий были направлены в общей сложности более 300 боевиков для прямого участия в конфликте.

По его словам, переброска террористов осуществлялась через турецкий город Газиантеп.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России)», — добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что помимо Парижа Москва также располагает такими сведениями.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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