В Баку сообщили о 16 погибших мирных гражданах в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 16 и ранении 55 азербайджанских гражданских лиц с начала эскалации напряженности в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры.

«В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами территорий с плотным проживанием мирного азербайджанского населения к настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц», — рассказали в ведомстве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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