Минобороны Армении опровергает заявление Баку о гибли 550 армянских военных

Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана о 550 убитых в ходе боев в непризнанном Нагорном Карабахе армянских военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя армянского военного ведомства Арцруна Ованнисяна.

«Данная информация не соответствует действительности», — сказал он.

По сведениям Нагорно-Карабахской республики, армянская сторона потеряла 31 человека.

Ранее минобороны Азербайджана утверждало, что Армения в ходе боев в непризнанном Нагорном Карабахе потеряла 550 военных. Также ведомство заявило об уничтожении 22 танков, 18 беспилотников, а также 15 единиц зенитно-ракетных комплексов «ОСА» и восьми артиллерийских установок.

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