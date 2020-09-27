Карабах опроверг заявление Азербайджана о захвате 6 населенных пунктов

Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха опровергло информацию азербайджанского оборонного ведомства о захвате шести населенных пунктов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее азербайджанская сторона сообщила, что взяла под контроль ряд стратегических высот и шесть сел, находящихся под контролем Вооруженных сил Армении.

«Это очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины», — заявили в Карабахе, отметив что данная информация не соответствует действительности.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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