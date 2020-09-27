ВМС США получили новый ракетный эсминец
Максимс Краюшкинс
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Американский ракетный эсминец «Дельберт Блэк» (DDG 119) класса «Арли Берк» официально вошел в состав ВМС США. Как сообщает пресс-служба Пентагона, церемония состоялась в Порт-Канаверал в штате Флорида.
Это 68 эсминец США. Он будет базироваться в Мейпорте, штат Флорида.
Эсминец должен был войти в строй еще в 2019 году, однако в марте но в него врезалась баржа.
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