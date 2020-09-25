На Украине создадут комиссию, чтобы расследовать крушение самолета под Харьковом

На Украине создадут комиссию, чтобы расследовать крушение самолета Ан-26 под Харьковом, сообщает офис президента страны.

«Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы», — отметили в офисе.

Ранее сообщалось, что Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку. По имеющейся информации, жертвами авиакатастрофы стали 22 человека, двое человек выжили, судьба четырех пока неизвестна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно количество летевших на борту АН-26, потерпевшего крушение под Харьковом

— Число жертв авиакатастрофы под Харьковом увеличилось до 22

— Зеленский приедет на место крушения Ан-26 под Харьковом