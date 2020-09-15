ЕС обсуждает усиление контроля за экспортом вооружений

Европейский парламент подготовил проект резолюции, призывающей страны Евросоюза усилить общий контроль за экспортом вооружений, особенно в горячие точки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В проекте документа сказано, что в последние годы значительная часть экспорта европейских вооружений приходится на страны Ближнего Востока и Северной Африки, «которые стали театром вооруженных конфликтов». Отмечается, что данные регионы сталкиваются с серьезными и затяжными проблемами в сфере безопасности, поэтому в каждом случае экспортные поставки должны оцениваться в соответствии с утвержденными критериями.

В то же время, как пояснил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель, решения по экспорту вооружений принимаются на национальном уровне, но, по его словам, ЕС может призывать к большей согласованности в этом вопросе.

По словам Борреля, страны ЕС в вопросе экспорта вооружений являются одними из самых прозрачных в мире. Но для еще большей прозрачности и отчетности в 2020 году внешнеполитическая служба Евросоюза запустит базу данных на своем сайте, которая позволит анализировать экспорт оружия странами-членами ЕС, сообщил глава дипломатии ЕС. Он добавил, что в настоящее время разрабатывается проект постановления Совета ЕС по введению европейского сертификата конечного пользователя для экспорта легкого оружия и боеприпасов.