Главком ВКС рассказал, как удается избегать инцидентов с самолетами НАТО на границе

Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин рассказал, благодаря чему удается предотвратить инциденты при приближении военных самолетов США и НАТО к российским границам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Их удается избегать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки летчиков ВКС России», — произнес он.

Суровикин подчеркнул, что действия ВВС США и НАТО идут в разрез с заявлениями альянса о стремлении свести к минимуму инциденты в процессе мероприятий боевой подготовки.

Главком также пояснил, что спорные ситуации возникают, поскольку в воздушном пространстве государственная граница выражена менее четко, чем на земле.

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