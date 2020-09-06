В Афганистане минимум пять детей погибли при попадании ракеты в дом
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В Афганистане ракета попала в дом, из-за чего минимум пять детей погибли, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление офиса губернатора провинции.
Отмечается, что погиб еще один взрослый, четверо получили ранения. Обстрел произошел в провинции Нангархар.
Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за случившиеся.
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