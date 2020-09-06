В Афганистане минимум пять детей погибли при попадании ракеты в дом

В Афганистане ракета попала в дом, из-за чего минимум пять детей погибли, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление офиса губернатора провинции.

Отмечается, что погиб еще один взрослый, четверо получили ранения. Обстрел произошел в провинции Нангархар.

Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за случившиеся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Афганистане два человека погибли при взрыве бомбы

— Военный вертолет потерпел крушение на севере Афганистана

— WSJ: Трамп выбрал нового посла в Афганистане