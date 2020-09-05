Россия модифицирует все свои танки Т-72

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — сказал Шойгу по завершении Армейских игр.

Т-72Б3М — глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Танк оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

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