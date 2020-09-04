Две строящиеся российские подлодки отстали от графика из-за ошибки поставщика

Строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвёртого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием от графика. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Отмечается, что подлодки «Кронштадт» и «Великие Луки» находятся в процессе строительства более 15 лет.

«Один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования. Из-за этого завершение строительства первых двух серийных кораблей идёт с отставанием», — сообщил Рахманов.

По его словам, когда эта проблема будет решена, строительство подлодок перейдет в завершающую стадию.

Подводная лодка «Санкт-Петербург» является головным кораблем проекта 677 «Лада». Её заложили в 1997 году и спустили на воду в 2004-м. Корабль поступил в опытную эксплуатацию в 2010 году.

Дизельные подлодки типа «Лада» проекта 677 предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп. Эти подлодки с водоизмещением в 1,8 тыс. отличаются низким уровнем шумности благодаря, в частности, новому противогидролокационному покрытию корпуса. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.

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