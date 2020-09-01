Российский истребитель поднимался в воздух на перехват самолета Норвегии

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Российский истребитель МиГ-31 Северного флота поднимался на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. Об этом пишет ТАСС.

По данным центра, российские средства контроля воздушного пространства заметили над Баренцевым морем приближающуюся к границе России воздушную цель.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

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