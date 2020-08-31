Су-27 вылетел на перехват самолетов ЕС и США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 вылетел для перехвата самолетов США и Евросоюза над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной России уточнили, что в понедельник, 31 августа, средствами контроля были зафиксированы летательные аппараты Дании, Германии, Швеции и США.

Поднятый российский истребитель Су-27 входит в состав ПВО сил Балтийского флота. Было установлено, что к российской границе приближаются немецкий самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion, американский самолет-разведчик RC-135, самолет- разведчик Challenger ВВС Дании, а также самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции.

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