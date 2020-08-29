В Пентагоне заявили о важности модернизации ядерных сил США из-за Китая

США должны модернизировать свои ядерные силы в условиях того, что Китай стремится «по меньшей мере удвоить» свой ядерный арсенал, заявил министр обороны США Марк Эспер в Twitter.

«По мере того, как коммунистический Китай движется к тому, чтобы по меньшей мере удвоить свой ядерный арсенал, модернизация наших ядерных сил и поддержание боеготовности чрезвычайно необходимы для [сохранения] Индо-Тихоокеанского региона свободным и открытым», — написал Эспер.

До этого Эспер встретился со своим японским коллегой Таро Коно. Министры также обсудили вопросы, связанные с Китаем. Также Эспер заявил, что США превосходят противников в сфере ядерного вооружения и планируют сохранять нынешнее положение дел.

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