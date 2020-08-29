В России начнут серийное производство перспективной торпеды

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) получила разрешение на осуществление серийного производства российской перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы. Об этом сообщил гендиректор корпорации Борис Обносов, передает РИА «Новости».

Ранее он сообщал, что госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов подошли к концу, и КТРВ готовит документы для оформления литера, который позволит начать серийное производство.

Обносов добавил, что за предыдущие годы корпорация произвела около 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения. Они были представлены на форуме «Армия-2020» в разной степени готовности.

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