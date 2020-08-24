Более 10,3 тысячи российских военнослужащих вылечились от COVID-19
10 378 российских военнослужащих вылечились от коронавирусной инфекции, за минувшие сутки — 29 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.
Отмечается, что общее число выздоровевших среди гражданского персонала достигло 1238.
По состоянию на 24 августа, в Вооруженных силах России выявлено 755 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 133 человека.
В настоящее время в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ на лечении состоят 679 военнослужащих и гражданских лиц.
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