Россия готова поставить Турции дополнительную партию С-400

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400 при подписании соответствующего контракта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии ЗРС С-400», — сказал министр.

Он добавил, что вопросы, связанные с конкретными сроками поставки, будут решаться в процессе переговоров.

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