Названа цена ремонта российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонт пострадавшего от пожара российского авианосца «Адмирал Кузнецов» будет стоить до 350 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей», — сказал он.

По его словам, пожар не затронул на корабле «что-то существенное».

Пожар на авианосце произошел 12 декабря 2019 года. Погибли два человека, 14 пострадали. После этого судно было направлено на ремонт.

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