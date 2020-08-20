РФ начала экспортировать новейший автомат АК-12 в страны ближнего зарубежья

Концерн «Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора концерна Дмитрия Тарасова.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы для принятия автомата другими силовыми ведомствами России. Ранее сообщалось, что концерн уже начал разработку нового ручного пулемета по заказу Минобороны.

АК-12 и АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм создал концерн «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение армии Российской Федерации.

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