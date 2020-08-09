Пентагон: США сократят военное присутствие в Афганистане до 5 тыс. человек

До конца ноября США планируют сократить присутствие военного контингента в Афганистане до 5 тыс. человек. Об этом заявил шеф Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что мы можем выполнять все основные задачи, прежде всего речь идет об обеспечении того, чтобы Соединенным Штатам не угрожали террористы, выходящие из Афганистана», — сказал Эспер.

По словам Эспера, мирный процесс в Афганистане «не является идеальным, но медленно движется вперед».

В среду, 29 июля, Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

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