В США назвали «серьезной проблемой» новые российские подлодки

Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк заявил, что новые российские подводные лодки являются «серьезной проблемой» для Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Херка, Россия на сегодняшний день развивает «стратегические возможности», в частности подлодки, которые становится трудно отследить.

Эти судна, как отметил он, дают возможность российским крылатым ракетам угрожать территории США, что тоже представляет «серьезную проблему».

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