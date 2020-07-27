Израиль заявил, что предотвратил проникновение ливанских террористов

Армия обороны Израиля предотвартила попытку проникновения в страну вооруженных террористов из Ливана, заявил представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус. Об этом пишет ТАСС.

«Более часа назад была успешно предотвращена попытка проникновения в Израиль группы вооруженных террористов», — сказал Конрикус.

Отмечается, что между военными и террористами завязалась перестрелка. С израильской стороны потерь нет.

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