Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»*

Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые убили ее родителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Талибы ворвались в дом девочки в провинции Гор, чтобы казнить ее отца за поддержку официального правительства страны. Они вывели мужчину из дома и убили его, а также мать девочки, которая пыталась защитить мужа.

После этого Камар взяла автомат АК-47 и застрелила двух боевиков, которые убили ее родителей, а также ранила еще нескольких талибов.

Как сообщает издание, на данный момент девочку и ее младшего брата доставили в более безопасное место.

В Афганистане в настоящее время идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан».

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