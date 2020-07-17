Москва и Дамаск обвиняют США в дестабилизации Сирии

Москва и Дамаск призывают Соединенные Штаты прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на обстановку в Сирии, сказано в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

США следует соблюдать принципы международного права и передать Дамаску контроль над всеми незаконно оккупированными территориями, говорится в заявлении.

Кроме того, стороны отмечают, что американская оккупация «только увеличивает страдания мирных граждан и затягивает возвращение к мирной жизни в стране». При этом США и их союзники продолжают создавать препятствия для стабилизации ситуации в Сирии, несмотря на усилия Дамаска по восстановлению страны.

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