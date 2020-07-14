В Сирии задержали собиравших информацию о российских военных объектах боевиков

Сирийские военнослужащие задержали трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура», которые собирались шпионить и разведывать информацию о российских, иранских и сирийских военных объектах, передает ТАСС.

Один из задержанных Джасем аль-Али рассказал, что изначально группа боевиков состояла из восьми человек. Однако, когда они поехали выполнять задания на мотоциклах, то попали на минное поле. Пересечь препятствия не смогли командир группы, проводник и еще один человек — они подорвались на мине. Остальные боевики растерялись и не знали, что делать. Они продолжали движение, искали выход, но через время их обнаружили сирийские военные, задержали и увезли в город Тадмор.

Джасем аль-Али также признался, что задачами экстремистов являлся сбор сведений. «Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах <...> в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура», — добавил он.

За шпионаж им пообещали тысячи долларов, который находились у командира группы, но из-за его подрыва оставшаяся группа потеряла свои доли.

Известно, что у задержанных экстремистов изъяли несколько автоматов Калашникова и гранат, боеприпасы, деньги и наркотики.

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