Лавров считает, что судьба договора о ядерном оружии предрешена

В Москве считают, что США уже приняли окончательное решение о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Лавров считает, что настойчивость, с которой американцы стараются подключить Китай в переговоры говорит о том, что их выход из Договора предрешен.

Он также обратил внимание на заявления США о необходимости вести обсуждение о контроле новейшего вооружения РФ. Лавров подчеркнул, что Россия уже выражала готовность ввести ограничения, если к тому моменту будет существовать Договор. Говоря о других новейших видах вооружения, которые не попадают под СНВ-3, Лавров заверил, что Россия открыта для дискуссии на эту тему.

СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. Договор заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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