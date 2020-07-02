В МИД России отвергли домыслы о предоставлении оружия талибам* в Афганистане
Россия никогда не поставляла боевикам террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) оружие. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ много лет «продает стрелковое оружие» в Афганистане, хотя США выступают против этого. Он утверждал, что обсуждал эту тему с российским министром иностранным дел Сергеем Лавровым.
Захарова отметила, что вооружение от России получало только законное правительство Афганистана. При этом она подчеркнула, что этот вопрос ранее никогда не поднимался в ходе контактов глав внешнеполитических ведомств России и США.
«Россия поставляла вооружения только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно», — цитирует Захарову «Интерфакс».
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