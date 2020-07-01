Британия сообщила о «перехвате» российского самолета над Балтикой

Британские истребители Typhoon, находящиеся в Литве в рамках НАТО, поднялись в небо, чтобы перехватить российский самолет Ил-78 над Балтикой, пишет сайт военно-воздушных сил Великобритании.

Отмечается, что это уже пятый подобный «перехват».

Минобороны России сообщали, что полеты российских самолетов проводятся по международным нормам.

Истребители Typhoon находятся на авиабазе Шауляй в Литве с 1 мая совместно с испанскими воздушными силами.

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