Британия сообщила о «перехвате» российского самолета над Балтикой
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Британские истребители Typhoon, находящиеся в Литве в рамках НАТО, поднялись в небо, чтобы перехватить российский самолет Ил-78 над Балтикой, пишет сайт военно-воздушных сил Великобритании.
Отмечается, что это уже пятый подобный «перехват».
Минобороны России сообщали, что полеты российских самолетов проводятся по международным нормам.
Истребители Typhoon находятся на авиабазе Шауляй в Литве с 1 мая совместно с испанскими воздушными силами.
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