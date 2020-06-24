Бессмертный полк пролетел на Ми-8 во время парада в Новосибирске

Впервые Бессмертный полк пролетел в транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8 в небе над Новосибирском во время парада Победы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Центрального военного округа.

В салонах вертолетов находились фотографии ветеранов, а также портреты родных военных летчиков, которые участвовали в войне.

В параде была задействована авиационная военная техника с двух авиабаз округа.

Напомним, что парад Победы был перенесен президентом РФ Владимиром Путиным с 9 мая на 24 июня в связи с коронавирусом.

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