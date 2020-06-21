NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США

Японское правительство планирует полностью аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, данное решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности.

18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.

О прекращении данной программы объявил глава министерства обороны Японии Таро Коно. Он пояснил, что развертывания комплексов связана с их стоимостью и сроками развертывания. Кроме того, при пуске ракет с нынешних установок Aegis Ashore нельзя гарантировать падение их разгонных блоков в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

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