Минобороны обеспечило безопасность в ходе организации парада Победы

Министерство обороны России обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность в ходе подготовки и организации парада Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что Кремль не следит за обеспечением безопасности, этим занимается непосредственно минобороны.

Также Песков отметил, что военное ведомство не обязано отчитываться перед Москвой по данному поводу.

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